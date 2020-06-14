اختناقات مرورية حادة وسط البصرة مع اول ايام السماح بالحركة نهارا

2020/06/14 | 11:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة شهد محيط مركز مدينة البصرة بشوارعه وتقاطعاته ومجسراته اختناقات مرورية حادة بالتزامن من اعلان السماح بالحركة من الساعة 5 صباحا الى 6 مساءً، فضلا عن اغلاق تقاطع كوت الحجاج بسبب اعمال مشروع الخط الناقل لمياه الصرف الصحي، بالاضافة الى انتشار بعض السيطرات الامنية التي فتحت مسارا واحدا فقط اسفل مجسر ساحة سعد […]

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