اتهامات بين

2020/06/14 | 11:35 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

وجه الخبير الأمني هشام الهاشمي، نداء إلى رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بشأن السعي لـمصالحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وزعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي.

وقال الهاشمي في اقترح على الرئيسين برهم صالح ومحمد الحلبوسي مصالحة الاستاذ اياد علاوي والاخ مصطفى الكاظم...

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