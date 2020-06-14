الحشد الشعبي يعلن دفن 60 متوفيا بكورونا خلال 24 ساعة

2020/06/14 | 11:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الحشد الشعبي، السبت، عن دفن 60 متوفيا جديدا بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في محافظة النجف الاشرف.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “اللواء الثاني بالحشد دفن 60 متوفيا بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بالتعاون مع طبابة الحشد الشعبي التي تولت نقل الجثث الى المقبرة وتعقيم سيارات الإسعاف […]

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