امانة بغداد تعلن اعادة افتتاح احد جانبي مجسر الامانة امام حركة السير

2020/06/14 | 11:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت امانة بغداد، الاحد، عن اعادة افتتاح مجسر كراج الامانة للجانب المتوجه من الغدير باتجاه الكرادة امام حركة السير والمرور.وقالت الأمانة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “تم اعادة افتتاح مجسر كراج الامانة للجانب المتوجه من الغدير باتجاه الكرادة امام حركة السير والمرور بعد انجاز ملاكاتها في دائرة المشاريع اعمال الصيانة عليه […]

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