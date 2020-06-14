صحة الإقليم تسجل حالتي وفاة جديدتين بكورونا

2020/06/14 | 11:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة بإقليم كردستان، اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بكورونا في أربيل .

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