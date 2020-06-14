محافظة عراقية تسجّل أكثر من 120 إصابة بفيروس كورونا

2020/06/14 | 11:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أفاد مصدر طبي، اليوم الأحد، بتسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة ذي قار.وقال المصدر لـ”يس عراق” إن “دائرة صحة محافظة ذي قار، سجلت 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا”.النجف أفاد مصدر طبي من دائرة صحة محافظة النجف، اليوم الأحد، بتسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.وقال […]

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