سعر الدولار في العراق اليوم الأحد 14 حزيران 2020

2020/06/14 | 11:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد سجلت أسواق العملة الأجنبية في العراق، اليوم الأحد، استقراراً في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.وكانت أسعار بيع وشراء الدولار في شركات ومكاتب الصيرفة، كالآتي: سعر البيع للدولار الواحد 1245 ديناراً، أي 124 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1235 ديناراً، أي 123 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.

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