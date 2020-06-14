2020/06/14 | 11:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة شاومي أمس عن حاسوبها المحمول (مي نوت بوك 14) Mi NoteBook 14 مستهدفةً به الباحثين عن حواسيب خفيفة الوزن، إذ جاء بوزن لا يتجاوز 1.35 كيلوجرام، واليوم أعلنت عن حاسوبه جديد للباحثين عن حواسيب أقوى ويشبه حاسوب (مي نوت بوك 15) بإصدار 2020 نسخة Enhanced Edition من العام الماضي.ويمتاز بأنه يحتوي الجيل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاومي تعلن عن Mi NoteBook 15 بمواصفات متقدمة تقنية شاومي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاومي تعلن عن Mi NoteBook 15 بمواصفات متقدمة تقنية شاومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).