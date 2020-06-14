أربيل تسجل حالتي وفاة بكورونا

2020/06/14 | 11:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الأحد، عن تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا في محافظة أربيل.وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “مصابَين اثنين بفيروس كورونا المستجد فارقا الحياة في أربيل”، مبينة ان “أحد المتوفين رجل يبلغ من العمر 71 عاماً ومن سكان ناحية كسنزان، وحالة الوفاة الثانية لامرأة ذات 70 عاماً […]

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