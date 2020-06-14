مايكروسوفت تدعم الصور المخصصة كخلفية لاجتماعات Teams

2020/06/14 | 11:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة مايكروسوفت عن إضافة ميزة جديدة إلى خدمة مؤتمرات الفيديو التابعة لها (تيمز) Teams تسمح للمستخدمين بإضافة صور من اختيارهم لاستخدامها خلفيةً أثناء المكالمات.وأوضحت عملاقة التقنية الأميركية في تدوينة أن الصور المُخصصة وغيرها من تأثيرات الخلفيات متاحة فقط لاجتماعات العمل المجدولة.وتوفر خدمة (تيمز) للمستخدمين تأثير الخلفية الضبابية، بالإضافة إلى مكتبة من الصور

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