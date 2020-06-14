وفاة طبيب عيون جراء إصابته بفيروس كورونا في بغداد

2020/06/14 | 12:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، وفاة طبيب عيون بمستشفى ابن الهيثم في بغداد بفيروس كورونا.وذكرت الوازرة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه: "تنعى وزارة الصحة احد ملاكاتها في دائرة صحة بغداد الرصافة الدكتور معاذ مصطفى الخضيري طبيب عيون دراسات المرحلة الاخيرة احد منتسبي مستشفى ابن الهيثم للعيون في بغداد، والذي توفي اثر اصابته بفيروس كورونا".وأضافت: "نعاهد ملاكات الجيش الابيض في صحة بغداد الرصافة بأن نبقى الدرع الحصين المدافع عن العراق وشعبه وتقديم الخدمات".

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