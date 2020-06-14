وزارة الصحة: وفاة طبيب بمستشفى ابن الهيثم في بغداد بـ”كورونا”

2020/06/14 | 12:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، وفاة طبيب عيون بمستشفى ابن الهيثم في بغداد بفيروس كورونا.وذكرت الوزارة، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه: “تنعى وزارة الصحة احد ملاكاتها في دائرة صحة بغداد الرصافة الدكتور معاذ مصطفى الخضيري طبيب عيون دراسات المرحلة الاخيرة احد منتسبي مستشفى ابن الهيثم للعيون في بغداد، والذي توفي اثر اصابته […]

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