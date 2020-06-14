بالوثيقة … وزارة الصحة تصدر ستة قرارات لدعم “الجيش الابيض”

2020/06/14 | 12:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، باتباع جملة من الاجراءات دعما لملاكات ومنتسبي الوزارة.وأكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان، في وقت سابق، على ضرورة حماية الكوادر الصحية، في ظل ارتفاع الاصابات بكورونا.وقال عضو المفوضية علي البياتي، في تدوينة، إن “الزيادة … Readmore

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