البرلمان العراقي يُعيد قانون الاقتراض الى الحكومة ويفصح عن الاسباب

2020/06/14 | 12:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكدت اللجنة المالية النيابية اليوم الاحد اعادة قانون الاقتراض الداخلي والخارجي الى الحكومة لعدم تحديد نسبة الاقتراض.

وقال عضو اللجنة احمد مظهر الجبوري لوكالة شفق نيوز، ان "عودة العراق الى الحاضنة العربية والدعم الدولي والخليجي سيساعد العراق على تجاوز الازمة المالية قريبا اضافة الى استغلال واردات المنافذ الحدودية الكفيلة بتعويض انخفاض اسعار النفط"، مشيراً الى ان "اسعار النفط في تعافٍ مستمر وستعود الى طبيعتها خلال الاشهر القادمة"

وجدد الجبوري رفض البرلمان والمالية النيابية لاي استقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين الا عبر تشريع برلماني، لافتا الى ان الموظفين والمتقاعدين لا يتحملون جريرة الحكومة وهي المعنية باعداد الخطط اللازمة لمواجهة الازمات المالية.

وكشف الجبوري عن اعادة قانون الاقتراض الداخلي والخارجي الجاري مناقشته الى مجلس الوزراء لتعديل بعض بنوده بسبب عدم تحديد مبالغ الاقتراض والى أي جهة ستؤول الاقتراضات.

وتسببت انتكاسة اسعار النفط وتهاويها في الاسواق العالمية نتيجة لازمة كورونا بازمة وعجز مالي في العراق وصعوبة تأمين رواتب موظفي الدولة وسط توقعات وتوجهات لخفض رواتب الموظفين بنسب محدودة .

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