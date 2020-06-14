2020/06/14 | 12:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية, الاحد, أنها لم تطلع عن تفاصيل الجولة الأولى للمفاوضات بين العراق والولايات المتحدة الامريكية , مبينا انها طلبت من رئاسة مجلس النواب ارسال كتاب لرئاسة مجلس الوزراء لاستضافة الوفد المفاوض والتعرف عما حصل خلالها من نتائج.وقال عضو اللجنة النائب سعران الاعاجيبي في تصريح لـ / […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن النيابية تقدم طلبا باستضافة الوفد المفاوض لاميركا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن النيابية تقدم طلبا باستضافة الوفد المفاوض لاميركا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).