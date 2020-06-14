إصابة وزير صحة كازاخستان بكورونا

2020/06/14 | 12:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن وزير الصحة الكازاخستاني، يلجان بيرتانوف، اليوم الأحد، عن إصابته بمرض “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.وذكر بيرتانوف على صفحته الرسمية في “فيسبوك” أن نتائج آخر فحص لتشخيص الفيروس خضع له جاءت إيجابية، مؤكدا ظهور أعراض المرض عليه، ولذلك تم نقله إلى مستشفى وبائي.وأشار الوزير إلى أن إصابته جاءت على الرغم من […]

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