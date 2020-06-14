العمل: تدريب الخريجين للعمل في الشركات النفطية

2020/06/14 | 12:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اتفاقها مع وزارة النفط لتوفير فرص عمل للخريجين في القطاع النفطي.

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