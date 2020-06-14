الإمبريالية تطورها و صراعها الاستعمارى (الحلقة الحادية عشر) - عمرو إمام عمر

2020/06/14 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عمرو_إمام_عمر القوى الإمبريالية العظمى و تكوينها تاريخياً”إن المصـالح المشتركة لطبقة ما ، لا توجد فحسـب فى مخيلتها كشئ عام ، و إنما توجد أولا و قبل كل شئ فى الواقع ، متمثلة فى تساند الأفراد اللذين يقتسمون العمل الإجتماعى ، و فى تعاضدهم“كارل ماركسإشكاليات الثورات البورجوازيةعرضنا خلال الحلقات السابقة كيف تكونت الطبقة البورجوازية و نماذج للصراع بينها و بين الإقطاع ، و كيف ......





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