2020/06/14 | 12:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الاحد، ان المفاوضات الاولية مع الولايات المتحدة كانت ايجابية كونها رسمت الخطوط الاولية للعلاقات بين الطرفين، مبينا ان واشنطن ملزمة على تنفيذ قرار البرلمان بسحب قواتها من العراق خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات.وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الخطوط العريض والاولية للمباحثات العراقية الاميركية كانت جيدة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البلداوي: واشنطن ملزمة بتنفيذ قرار سحب قواتها من العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البلداوي: واشنطن ملزمة بتنفيذ قرار سحب قواتها من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).