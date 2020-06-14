اجرام بغداد: القبض على عصابة سرقت 50 مليون دينار في العاصمة

2020/06/14 | 12:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاحد، عن القاء القبض على عصابة سرقت 50 مليون دينار عراقي.وذكرت المكافحة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أنه “حسب توجيهات وكيل شؤون الشرطة وباشراف وتوجيه مدير مكافحة اجرام بغداد شخصيا، تمكنت قوة من مكتب مكافحة اجرام (المنصور) في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة […]

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