الصين تسجّل 57 إصابة بكورونا في أعلى حصيلة يوميّة منذ نيسان

2020/06/14 | 12:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّلت الصين، اليوم الأحد، 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في حصيلة يوميّة هي الأعلى منذ نيسان، في وقت تتزايد المخاوف من موجة ثانية للفيروس.وقالت لجنة الصحّة الوطنيّة الصينية، إنّ 36 من تلك الإصابات الجديدة هي حالات إصابة محلّيّة سُجّلت في العاصمة بكين.وأمرت السلطات الصينية امس السبت بفرض عزل طارئ على أحد عشر حياً في […]

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