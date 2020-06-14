السيادة الكاملة

2020/06/14 | 12:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الحميد الصائح مع الإعلان عن حوار أو مباحثات عراقية أمريكية في ظل حزمةٍ من الأزمات التي حصلت مرحلياً خلال هذا العام أو استراتيجيا عبر العلاقة الخاصة بين العراق والولايات...أكمل القراءة ←

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