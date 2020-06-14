وفاة 3 اشخاص في سوق الشيوخ يشتبه بإصابتهم بكورونا

2020/06/14 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر طبي، الأحد (14 حزيران 2020) بوفاة 3 اشخاص في قضاء سوق الشيوخ، جنوبي محافظة ذي قار، يشتبه ...





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