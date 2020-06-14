2020/06/14 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أفاد مصدر طبي، الأحد (14 حزيران 2020) بوفاة 3 اشخاص في قضاء سوق الشيوخ، جنوبي محافظة ذي قار، يشتبه ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة 3 اشخاص في سوق الشيوخ يشتبه بإصابتهم بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- ذي قار
أفاد مصدر طبي، الأحد (14 حزيران 2020) بوفاة 3 اشخاص في قضاء سوق الشيوخ، جنوبي محافظة ذي قار، يشتبه ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة 3 اشخاص في سوق الشيوخ يشتبه بإصابتهم بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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