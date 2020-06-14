2020/06/14 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-كركوك

رد المجلس العربي في محافظة كركوك، الأحد (14 حزيران 2020)، على مطالبات الجبهة التركمانية بمنح منصب ا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المجلس العربي في كركوك يرد على مطالبات التركمان بإعطائهم منصب المحافظ) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المجلس العربي في كركوك يرد على مطالبات التركمان بإعطائهم منصب المحافظ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).