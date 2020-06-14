2020/06/14 | 12:54 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب العميري يدعو الى الالتزام بالحظر الصحي بالتزامن مع الحظر الامني في ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/14 | 12:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب العميري يدعو الى الالتزام بالحظر الصحي بالتزامن مع الحظر الامني في ذي قار) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب العميري يدعو الى الالتزام بالحظر الصحي بالتزامن مع الحظر الامني في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).