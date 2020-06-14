إجرام بغداد: اعتقال عصابة لسرقتها 42 الف دولار

2020/06/14 | 12:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إجرام بغداد، اليوم الأحد، إلقاء القبض على عصابة اعترف أفرادها بسرقة 50 مليون دينار، (أي ما يعادل 42 ألف دولار أمريكي).وقالت مديرية مكافحة إجرام بغداد في بيان إن “قوة من مكتب مكافحة إجرام المنصور في مديرية مكافحة إجرام بغداد التابعة إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية، تمكنت بعد التحري وجمع المعلومات […]

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