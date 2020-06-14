2020/06/14 | 12:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت شركة أدوبي اليوم تطبيقها الجديد (فوتوشوب كاميرا) Photoshop Camera الذي يأتي مع العديد من المُرشِّحات التي يمكن إضافتها إلى الصور لتظهر بصورة مثيرة.ويمكن لبعض المرشحات تحديد السماء خلف المستخدم واستبدال الغيوم والقمر بها، ويمكن لأحدها إضافة تأثير مستوحى من مسلسل الخيال العلمي (المرأة السوداء) Black Mirror، وهناك مرشح يجعل المستخدم يبدو وكأنه أحد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أدوبي تطلق تطبيق جديد يأتي مع العديد من المُرشِّحات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أدوبي تطلق تطبيق جديد يأتي مع العديد من المُرشِّحات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).