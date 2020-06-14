قائد عمليات الانبار للحشد يهنئ بمناسبة الذكرى السادسة لانطلاق الفتوى

2020/06/14 | 12:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح، الاحد، المرجعية الدينية العليا وقيادة الحشد الشعبي والمجاهدين بمناسبة الذكرى السادسة لانطلاق الفتوى التاريخية المباركة.وقال مصلح ان “هذا اليوم من الايام التاريخية التي حررت الاراضي العراقية من دنس داعش اذ نعاهد المرجعية الدينية العليا المتمثلة بسماحة المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني ان نبقى على العهد ورهن

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