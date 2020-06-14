سلطة الطيران المدني: استمرار منح الموافقات الرسمية لإجلاء العراقيين في الخارج

2020/06/14 | 13:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد مدير عام سلطة الطيران المدني دريد يحيى جاسم، الأحد، استمرار منح الموافقات الرسمية للرحلات الاستثنائية الخاصة بإجلاء العراقيين العالقين في دول الخارج، استناداً إلى قرارات وتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية "مكافحة جائحة فيروس كورونا".

وقال جاسم في بيان لسلطة الطيران المدني تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن قرار تعليق الرحلات الجوية المنتظمة مستمر حتى يوم السبت الموافق 20 حزيران 2020.

وأضاف أن القرار يشمل الرحلات الداخلية والخارجية باستثناء رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي والطائرات العابرة للأجواء العراقية والتي تستمر بشكل طبيعي في البلاد.





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