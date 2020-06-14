هذه الاطعمة تسبب الشيخوخة المبكرة

2020/06/14 | 13:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشير الخبراء إلى وجود سبيين رئيسيين للشيخوخة المبكرة، السبب الأول يتمثل بتعريض البشرة لأشعة الشمس لفترات طويلة واستخدام مستحضرات التجميل بشكل كبير، وأما السبب الثاني فهو متعلق بنوعية الأطعمة التي يتناولها الإنسان.السبب الثاني الذي تحدث عنه الخبراء، يتعلق بشكل مباشر بالنظام الغذائي الذي يتبعه الإنسان، حيث تلعب عملية اتحاد البروتين أو الدهون مع السكر دورا […]

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