بـ”التواثي”.. محتجزو رفحاء والسجناء السياسيين يقطعون الطريق الدولي(صور)

2020/06/14 | 13:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أفاد مصدر مطلع، اليوم الأحد، أن عدد من محتجزي رفحاء والسجناء السياسيين، قطعوا الطريق الرابط بين بغداد والبصرة، احتجاجا على إقدام الحكومة بتأخير رواتبهم بغية كشف مزدوجي الرواتب.وأظهرت الصور التي حصلت عليها “يس عراق”، قيام عدد من محتجزي رفحاء والسجناء السياسيين بقطع الطريق بالتواثي، لغرض الضغط على الحكومة بصرف رواتبهم.وقال […]

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