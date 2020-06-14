"تعويض الكويت عن الغزو" ابرزها .. تعرف على الملفات التي يحملها وزير خارجية الكويت لبغداد

2020/06/14 | 13:09 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

من المقرر أن يبحث وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، الذي يزور بغداد حاليا، جملة ملفات مع المسؤولين في الحكومة العراقية، أبرزها الربط الكهربائي، وملف تعويضات غــزو الكويت وقال الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان إن الوزير الكويتي سيبحث خلال زيارته هذه مع ر...

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