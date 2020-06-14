البلداوي: واشنطن ملزمة بتنفيذ قرار سحب قواتها من العراق

2020/06/14 | 13:17 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الاحد، ان المفاوضات الاولية مع الولايات المتحدة كانت ايجابية...

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