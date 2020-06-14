2020/06/14 | 13:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعهدت وزارة الاعمار والاسكان في اقليم كوردستان يوم الاحد بإنشاء اربعة انفاق خلال عمر التشكيلة الحالية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه وفق الخطة والبرنامج التي اعدتها خلال السنوات الاربع من عمر التشكيلة التاسعة لحكومة الاقليم فانه سيتم انشاء عدد من الانفاق وهي كالاتي: نفق كويسنجق، نفق دربنديخان، نفق بينجوين، ونفق متين.

واعربت الوزارة عن املها بتخطي الوضع الاقتصادي الصعب الحالي، وتحسنه في اقليم كوردستان خلال عمر الحكومة الحالية فانه سيتم الشروع في اتمام تلك الانفاق التي تم الشروع في بنائها سابقا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة كوردستان تعلن اسباب توقف مشاريع انشاء 4 انفاق في الاقليم) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة كوردستان تعلن اسباب توقف مشاريع انشاء 4 انفاق في الاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).