المالية النيابية: البرلمان اعاد قانون الاقتراض الداخلي والخارجي الى الحكومة

2020/06/14 | 13:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المالية النيابية اليوم الاحد اعادة قانون الاقتراض الداخلي والخارجي الى الحكومة لعدم تحديد نسبة الاقتراض.وقال عضو اللجنة احمد مظهر الجبوري، ان “عودة العراق الى الحاضنة العربية والدعم الدولي والخليجي سيساعد العراق على تجاوز الازمة المالية قريبا اضافة الى استغلال واردات المنافذ الحدودية الكفيلة بتعويض انخفاض اسعار النفط”، مشيراً الى ان “اسعار النفط […]

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