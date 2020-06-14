أخطاء -القرآن-والصبيانوية العلمويه/2 - عبدالامير الركابي

2020/06/14 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي عبدالاميرالركابي واضب الغرب بالاخص في العصر الحديث على اسباغ نموذجه على التاريخ والعالم، ولم ينس لاجل ذلك توليف منظور شامل للتاريخ، ولتاريخ الحياة، وسيرورة الكائن الحي ارتقاء، وصولا الى المجتمعات، ومااعتبره فصل الحضاره وبنائها ومراحل تصيرها التاريخي، فاذا وجدت لاجل ذلك فروع معرفية واختصاصات، فانها في الغالب والجوهر تعمل خاضعه لمنظور بذاته، قائم على مايعرف ب "المركزية الغربية" ذهابا الى المحور ......





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