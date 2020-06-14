من يحكم ؟ - سعيد الوجاني

2020/06/14 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني من يحكم ؟ // Qui gouverne ?ان مناسبة طرح هذا السؤال رغم انه اثار ردود فعل متباينة ، وأسال مدادا كثيرة ، فان جل النقاشات والكتابات ، لم تكن تفي بالغرض المطلوب من السؤال ، كما انها لم تكن تصيب عمق الكبد ، لأسباب كثيرة ، وتختلف باختلاف الكادر ، وكل من له مصلحة في طرح السؤال الذي لا يزال مطروحا الى حين كتابة هذه الأسطر ، التي أتمنى ان تلامس جوهر السؤال لطرح الجواب الأنسب عن حقيقة من يحكم ..

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