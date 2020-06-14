الغارديان: ترامب يذكي العنصرية لالهاء الشعب عن سرقة الثروة والسلطة

2020/06/14 | 13:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، الاحد، ان تواجد ترامب على رأس السلطة في الولايات المتحدة هو في صالح الشركة العملاقة التي يملكها نخبة من البيض ، وان ما يحدث من اذكاء للعنصرية والاحتجاجات والصراع مع حكم الاقلية البيضاء مصمم لالهاء الشعب الامريكي عن النظر لمعرفة من يقوم بسرقة الثروة والسلطة في البلاد.[…]

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