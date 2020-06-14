2020/06/14 | 13:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تواجه شركة “أبل” الأمريكية دعوى قضائية، بسبب ما وصف بأنه “سرقة سرية” تمارس عبر ألعاب هواتف “آيفون”.وأشار موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص إلى أن تلك الدعوى القضائية بسبب صناديق المسروقات في ألعاب متجر “آب ستور” الإلكتروني.وتم توجيه معظم الشكاوى والدعاوى حول صناديق المسروقات، المعروفة باسم “الميكانيكا المفاجئة”، التي تظهر في الألعاب الموجودة على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“أبل” تواجه دعوى قضائية بسبب سرقة “سرية” في ألعاب هواتف “آيفون”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“أبل” تواجه دعوى قضائية بسبب سرقة “سرية” في ألعاب هواتف “آيفون”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).