2020/06/14 | 13:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد آمر اللواء 22 بالحشد الشعبي، الاحد ان الفتوى زرعت الوطن بالرجال فكان القطاف هو النصر، فيما يلي نص التهنئة: بسم الله الرحمن الرحيم “وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ” صدق الله العلي العظيم النور 55 أيها الشعب العراقي قف إجلالا وإكبارا لذكرى ولادة الحشد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آمر اللواء 22 بذكرى تأسيس الحشد السادسة: الفتوى زرعت الوطن بالرجال فكان القطاف هو النصر) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آمر اللواء 22 بذكرى تأسيس الحشد السادسة: الفتوى زرعت الوطن بالرجال فكان القطاف هو النصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).