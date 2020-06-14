-ماتشوكا- فيلم يجسد لحظة إنكسار براءة الاطفال أمام عنف السلطة العسكرية - علي المسعود

2020/06/14 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود كان انقلاب تشيلي عام 1973 لحظة فاصلة في كل من تاريخ تشيلي والحرب الباردة.



والذي حدث بعد فترة طويلة من الاضطرابات الاجتماعية والتوتر السياسي بين كونغرس تشيلي الذي تسيطر عليه المعارضة ، والرئيس الاشتراكي سلفادور أليندي، فضلًا عن الحرب الاقتصادية التي أمر بها الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، التي أدت الى أسقاط القوات المسلحة حكم سلفادور أليندي ، أطاحت السلطة العسكرية ، بحكومة تحالف الوحدة الشعبية ا ......





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