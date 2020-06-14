نائب: مشاورات مستمرة لإكمال قانون الانتخابات وارساله إلى رئاسة الجمهورية

2020/06/14 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد اليومأكد النائب عن تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي، الاحد (14 حزيران 2020)، أن الكتل السياسية تتشاور بينها لاستكمال قانون الانتخابات وارساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه.وقال الفتلاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحوارات السياسية ما تزال مستمرة بين الكتل داخل مجلس النواب من أجل استكمال قانون الانتخابات وارساله الى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه".واضاف أن "حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي من أولوياتها تهيئة الاجواء المناسبة لاجراء الانتخابات المبكرة وفقا للمنهاج الحكومي".وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، أكد السبت 6 حزيران 2020، على وضع اللمسات الأخيرة على جدول قانون الانتخابات الجديد وعرضه امام مجلس النواب خلال الجلسات القريبة المقبلة. وقال الكعبي خلال ترؤسه اجتماع هيأة الرئاسة مع قادة الكتل السياسية واللجنة القانونية النيابية وبحضور ممثلين عن رئاستي الجمهورية والوزراء وعدد من النواب، إن "تشريع قانون الانتخابات سيسهم بشكل كبير في بناء عملية انتخابية حديثة، مؤكدا على ضرورة إنجاز القانون بأسرع وقت ممكن ليكون بادرة جديدة". ووجه بـ "مخاطبة رؤساء الكتل النيابية لتزويد اللجنة القانونية بملاحظاتهم حول الدوائر الانتخابية لقانون الانتخابات خلال فترة اقصاها 3 ايام"، مشيرا الى ان "القانون المذكور صوت عليه بالتزامن مع قانون المفوضية ليكون احد اهم الركائز الاساسية للعملية الانتخابية ويعيد الثقة بالمنظومة السياسية وارساء النظام الديمقراطي وتدعيم حقوق الفرد بالمشاركة في صنع القرار من خلال ممثليه في السلطات التشريعية والتنفيذية".وشدد على "ضرورة الإسراع في وضع اللمسات الأخيرة لإنجاز جدول قانون الانتخابات وعرضه على جدول أعمال المجلس خلال الفترة القليلة المقبلة".

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