2020/06/14 | 13:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب : ستقطع رواتب اقليم كردستان اذا رفضت حكومته تسليم مكافحة الارهاب المنافذ الحدودية فيه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/14 | 13:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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