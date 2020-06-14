2020/06/14 | 13:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سوق الشيوخ يخرج عن السيطرة ودعوة الجيش للتدخل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/14 | 13:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوق الشيوخ يخرج عن السيطرة ودعوة الجيش للتدخل) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوق الشيوخ يخرج عن السيطرة ودعوة الجيش للتدخل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).