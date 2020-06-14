محافظ ذي قار يعلن قرب افتتاح مستشفى لمكافحة كورونا ورفع قدرته الاستيعابية إلى 100 سرير

2020/06/14 | 13:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قاراعلن محافظ ذي قار، اليوم الأحد، عن قرب الانتهاء من انجاز المستشفى الميداني المخصص لمكافحة جائحة كورونا، والمنفذ من قبل كوادر العتبة الحسينية المقدسة، بعد زيادة سعته الاستيعابية الى 100 سرير.وقال الوائلي خلال لقائه بوفد لواء علي الأكبر، أن “المحافظة تثمن عاليًا جهود العتبة الحسينية وعبر كوادر لواء علي الأكبر المجاهد في […]

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