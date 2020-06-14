ما سبب إصابة أطباء العراق بكورونا؟.. معلومات خطيرة تنشر لأول مرة وتحذيرات من انتشار الفيروس بالمستشفيات

2020/06/14 | 13:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، معلومات علمية تتحدث عن انتشار فيروس كورونا في بعض مستشفيات بغداد ومحافظات الوسط وجنوب العراق.وقال لطيف الكشاوي وهو ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، إن “خطا فني جسيم يتسبب بانتشار فيروس كورونا بالعراق والمستشفيات التي بنتها الشركات اليابانية ذات ساحبات هواء وتبريد مشتركة بين […]

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