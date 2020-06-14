مقتل 18 وإصابة 200 بانفجار صهريج للغاز المسال شرق الصين

2020/06/14 | 13:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 18 شخصاً على الأقلّ حتفهم وأُصيب أكثر من 200 آخرين بجروح في انفجار صهريج نفط على طريق سريع في الصين أمس (السبت)، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.وتسبب عصف انفجار الشاحنة الصهريج بانهيار منازل ومصانع مجاورة، وفق ما ذكرت الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.وتصاعدت سحب دخان أسود في الجو فيما أتت ألسنة النار

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