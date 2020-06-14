2020/06/14 | 13:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد موقع “روسيا اليوم”، الأحد، بإخلاء منزل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، من العاملين فيه، بعد اكتشاف إصابة أحدهم بفيروس كورونا.وأوضح الموقع، أن منزل الرئيس الإسرائيلي أخلي من الموظفين وتم إلغاء جميع الاجتماعات المقررة لريفلين وإعادة جدولتها في يوم آخر.وذكرت الرئاسة الإسرائيلية أنها بدأت مشاورات مع وزارة الصحة للبدء بإجراءات فحص باقي الموظفين وأيضا للنظر في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيروس كورونا يقتحم منزل الرئيس الاسرائيلي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيروس كورونا يقتحم منزل الرئيس الاسرائيلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).