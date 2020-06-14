وزارة العمل: تدريب الخريجين للعمل في الشركات النفطية

2020/06/14 | 13:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اتفاقها مع وزارة النفط لتوفير فرص عمل للخريجين في القطاع النفطي.وقال مدير إعلام الوزارة نجم العقابي لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى، إن “وزيري العمل والنفط وخلال اجتماعهما الأخير، اتفقا على السماح بدخول شركات استثمارية في المحافظات الوسطى والجنوبية، وإلزام الشركات بشمول العمالة العراقية بالوظائف بنسبة

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