جهانغيري : العقوبات خفضت واردات إيران من100 مليار دولار سنويا الى8 مليارات فقط

2020/06/14 | 14:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف اسحق جهانغيري النائب الأول للرئيس الإيراني، عن تعرض الاقتصاد الإيراني إلى خسائر كبيرة بسبب العقوبات الأميركية.

وأوضح جهانغيري في تصريح، أن الواردات المتحققة من تصدير النفط انخفضت من مئة مليار دولار سنويا، إلى ثمانية مليارات دولار فقط، نتيجة حزمة العقوبات التي فرضتها الادارة الأميركية على طهران.

وجاءت تصريحات جهانغيري، عقب تصريح مماثل من الرئيس حسن روحاني، أكد فيه ان العقوبات الأميركية المفروضة على لبلاده، تكبدها خسائر تبلغ خمسين مليار دولار سنويا.

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